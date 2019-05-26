"أمين تبوك" يرعى المباراة الختامية لبطولة الأمانة الرمضانية الأولى للفرق الكروية

بمشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعب وإداري ومدرب يمثلون 12 فريقاً

رعى أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق؛ مساء أمس، بحضور مدير الشؤون الرياضية بقيادة المنطقة الشمالية الغربية المقدم ركن سعد بن عاتق الأكلبي؛ اختتام بطولة أمانة المنطقة الرمضانية الأولى للفرق الكروية على كأس "أمانة تبوك" التي أُقيمت بالشراكة مع قيادة المنطقة الشمالية الغربية ممثلة بالأكاديميات الرياضية.

وتهدف البطولة إلى تفعيل وإبراز الحراك الرياضي والأنشطة الرياضية بمدينة تبوك، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعب وإداري ومدرب يمثلون 12 فريقاً، وحضور عددٍ من الرياضيين والمسؤولين وجمهور كبير امتلأت بهم مدرجات ملاعب التميز التي احتضنت مباريات البطولة على مدى العشرين يوماً الماضية.

وحقق فريق الملتري ستي البطولة بفوزه على فريق الجنرال بنتيجة 1 / 0، حيث أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي شاهد من خلاله الحضور فيلماً وثائقياً عن التطور الاجتماعي والرياضي في منطقة تبوك وعن البطولة منذ انطلاقتها، بعدها أُلقي عديد من الكلمات التي تحدثت عن البطولة ودورها وأهميتها الرياضية، وفي الختام كرّم أمين منطقة تبوك، لاعبي الفريقين المشاركين، وتوّج فريق الملتري سيتي بكأس البطولة، والمتميزين في مسيرتها.

وتلقى المهندس الشفق؛ في الختام، هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير الشؤون الرياضية في قيادة المنطقة الشمالية الغربية المقدم سعد بن عاتق الأكلبي.