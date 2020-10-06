تونس.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها

تهاوت خلال مهمة في العمق الصحراوي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض.

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06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 04:04 PM

تهاوت خلال مهمة في العمق الصحراوي

تونس.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض.

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