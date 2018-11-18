"الضويلع" يفتتح معرض ومؤتمر الصيدلة والمختبرات الطبية ..غدًا

تنظمه العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع جمعيتي الصيدلة والمختبرات الطبية

تنطلق غدًا الاثنين في الرياض برعاية نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع، فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي الدولية للصيدلة والمختبرات الطبية" وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 19 - 21 نوفمبر 2018 بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.



وقال رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الاكلينيكية البروفيسور خالد الحربي إن رعاية وزارة الصحة للمعارض والمؤتمرات الطبية المتخصصة يشكل دعمًا حقيقيًا ونقلة نوعية لتطوير القطاع الصحي في المملكة ومساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن المعرض والمؤتمر من تنظيم العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بالتعاون الأكاديمي مع جمعيتي الصيدلة والمختبرات الطبية التابعتين لجامعة الملك سعود.

من جهة أخرى أشار الرئيس التنفيذي للعربية الأولى بلال البرماوي إلى أن المعرض يعد فرصة قيمة أمام الجهات المشاركة لعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز مكانة علاماتهم التجارية في السوق المحلية، والانطلاق نحو أسواق جديدة، بالإضافة إلى بناء علاقات تجارية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال التواصل مع الشركات الدولية المشاركة في المعرض.

ويشكل انعقاد المعرض على هامش المؤتمر السعودي الدولي للصيدلة والمؤتمر السعودي الدولي للمختبرات الطبية، نافذة للمختصين والطلبة السعوديين للاطلاع على أفضل الأبحاث العلمية المحلية والعالمية الخاصة بعلوم الصيدلة والمختبرات الطبية التي يقدمها 60 متحدثًا من أفضل الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من 20 ساعة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لكل مؤتمر.