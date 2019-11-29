إغلاق عقبة "حزنة الباحة" احترازيًا بسبب الأمطار

دوريات المرور تتمركز في الاتجاهين.. وإزالة العوائق

أغلقت الجهات الأمنية عقبة "حزنة" في الباحة احترازياً بسبب هطول الأمطار، ووجود عوائق.

وتمركزت دوريات المرور في الاتجاهين، فيما باشرت الجهات المعنية إزالة العوائق وآثار الأمطار من العقبة.

ودعت إدارة مرور الباحة، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في عقبة الملك خالد، التي لا تزال مفتوحة، مع وجود تساقط لأحجار صغيرة في مواقع متفرقة، وتقوم شركة الصيانة حاليًا بإزالة وتنظيف الموقع.

