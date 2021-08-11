"الوطني للأرصاد": أمطار على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.