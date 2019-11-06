كأس الملك: الدرع يفجر المفاجأة ويقصي الحزم

تأهل فرق الصفا والفتح والنجوم لدور الـ32

تأهلت فرق الصفا والدرع والفتح والنجوم إلى دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك في المباريات التي لعبت ضمن دور الـ 64 من البطولة.

ففي الرس، فجر الدرع أولى مفاجآت البطولة بعد أن أقصى الحزم بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وفي المباراة الثانية كسب الصفا ضيفه الكوكب بنتيجة 3-1.

وفي جدة نجح الفتح في التغلب على مضيفه الانتصار بنتيجة 4-0.

وفي الأحساء أقصى فريق النجوم نظيره العروبة بنتيجة 3-2.