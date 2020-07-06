الرياض.. تنفيذ أعمال صيانة للطرق بمساحة 420 ألف متر مربع

نفّذتها أمانة العاصمة خلال أسبوع.. تمّت إعادة سفلتة 279.939 م2

أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال صيانة طرق بمساحة 420 ألف متر مربع إجمالياً خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: 420 ألف متر مربع إجمالي مساحة تنفيذ وصيانة طرق #الرياض خلال أسبوع.

وأضافت: تمت إعادة سفلتة 279.939 متراً مربعاً ومعالجة هبوط 34.105 أمتار مربعة، أما تنفيذ الطرق فبلغ 26.025 متراً مربعاً، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو 2020 م.