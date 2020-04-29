"نجوم الرياضة" يسهمون في توفير المسكن للأُسر الضمانية عبر "جود الإسكان"

من خلال هاشتاق "#جود_النجوم" في "تويتر"

تفاعل عدد من نجوم كرة القدم مع منصة "جود الإسكان" التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وذلك من خلال الهاشتاق الذي أطلق في "تويتر" بعنوان "#جود_النجوم"، وشارك فيه عدد من أبرز لاعبي كرة القدم في السعودية، الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الشباب السعودي، وهم: ماجد عبدالله، ونواف التمياط، ومحمد عبدالجواد، ومحمد نور.

وأسهم النجوم السابقون لأربعة أندية سعودية (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) في توفير المسكن للأسر الضمانية عبر منصة جود الإسكان. وتمكنت المنصة منذ تأسيسها قبل عام من خدمة أكثر من 1200 أسرة، وتهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن مسارات عدة.

كما تهدف المنصة إلى تفعيل الدور الاجتماعي عبر تقديم نموذج للتكافل الاجتماعي من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد؛ وذلك لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية، تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية، واستدامة العطاء الإسكاني للأُسر الأشد حاجة.

وتعمل "جود الإسكان" على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأسر غير القادرة على سداد أجرة المسكن، على أن يكون عقد الإيجار مسجلاً في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، والمستفيد مشمولاً بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتمتع المنصة بمزايا عدة، وخصوصًا فيما يتعلق بعملها الإلكتروني بشكل كامل؛ إذ يتم التأكد من صحة بيانات الأسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية؛ وذلك لضمان وصول الدعم للفئة المستحقة بكل يسر وسهولة بعد التحقق من الاحتياج ميدانيًّا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي، والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر المنصة، والتحقق من الاحتياج إلكترونيًّا من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضَعْف القدرة المادية؛ ليتم بعد ذلك إعلان الاحتياج للمساهمين عبر المنصة.

يُذكر أن منصة "جود الإسكان" حظيت بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية. وتأتي تلك اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم.

ويمكن زيارة منصة جود الإسكان من خلال الرابط joodeskan.org.sa للاطلاع على المستجدات، أو لمعرفة طرق المساهمة وغيرها.