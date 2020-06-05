إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا

ارتفاع عدد الإصابات إلى 29521 حالة

رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو؛ اليوم، إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:21 PM

ارتفاع عدد الإصابات إلى 29521 حالة

إندونيسيا: 703 حالات إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رصدت إندونيسيا 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 29521 حالة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو؛ اليوم، إن هناك 49 وفاة جديدة بالمرض، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 1770.

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إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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