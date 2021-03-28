كورونا.. البرازيل تسجّل 3438 وفاة جديدة و41 ضحية بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية.. 482 إصابة إضافية بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيل 85948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3438 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 12 مليونًا و490362 إصابة بفيروس كورونا، كما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 310550 شخصًا.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19 )، و41 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 199364 من ضمنهم 152642 حالة تم شفاؤها، و11845 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 101.757 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.722.