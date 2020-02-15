"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين: بنزين 91: 1.55 / بنزين 95: 2.11

أعلنت "أرامكو السعودية" أن أسعار البنزين المحدَّثة ابتداء من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 16 فبراير 2020م، ستكون على النحو الآتي:

(بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر).

وأوضحت "أرامكو السعودية" أنه ابتداء من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق سيكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.