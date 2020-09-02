الاتفاق يستعد لمواجهة ضمك .. والمالكي يؤكد: نخوض اللقاء لتعزيز ثقافة الفوز

في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الوطني أحمد المالكي إن فريقه سيخوض مباراة ضمك برغبة الفوز وتعزيز ثقافة الانتصار، مشيرًا إلى أن حظوظ فريقه ما زالت قائمة لتحقيق مركز متقدم في سلم الترتيب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب حارس المرمى عبد الله البحري مساء اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قال في بداية حديثه: ” مستعدون للقاء بشكل جيد، ولدينا الرغبة الكبيرة للظفر بالنقاط الثلاث وتعزيز ثقافة الفوز، وهي أحد أهداف منظومة الفريق”.

وأضاف: “ضمك من الأندية التي ظهرت بشكل جيد فنيًا خلال المباريات الماضية دون أن تخدمه النتائج، وفريقنا سيكون حاضرًا فنيًا وبدنيًا وذهنيًا للظفر بنقاط المباراة".

ميدانيًا أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي قبل مواجهة ضيفه فريق ضمك مساء يوم الجمعة المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد استهله بكلمة تحفيزية امتدح من خلالها عطاء لاعبي الفريق، موضحًا أنهم قادرون على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في مواجهة ضمك المهمة، ومن ثم أجرى بعدها اللاعبون تمارين لياقية ووقائية من الإصابات مع المعد البدني.