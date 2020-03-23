"أمانة جازان" تنفذ جولات ميدانية على المراكز التجارية

لمتابعة تطبيق خطط الرقابة والالتزام بالإجراءات الوقائية

وجّه أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، الفرق الرقابية الميدانية في أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونفذ فريق عمل من أمانة منطقة جازان، بمشاركة فريق فرع وزارة التجارة مساء اليوم، جولة ميدانية احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولة عددًا من المراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وغلق المراكز المخالفة للأنظمة.

وأكد فريق العمل المُكلف مسؤولي المراكز التجارية، بالالتزام بالأنظمة، وتكثيف الإجراءات الاحترازية، مثل: تقليل الطاقة الاستيعابية بنسبة ٥٠٪؜، وتطهير الأسطح بشكل دوري، والحرص على التهوية الجيدة.

كما تم التشديد على متابعة الحالة الصحية للعاملين، ومنع الازدحام عند أبواب المجمعات التجارية، وتوفير أدوات التعقيم في الأسواق المركزية، ونشر نشرات التوعية بمختلف اللغات.

وأكد أمين جازان أن تلك الجولات تأتي بمتابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الحقيل، وتوجيهاته للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة.