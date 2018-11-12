كمرحلة أولية.. "الشؤون الإسلامية" تبدأ في تطبيق نظام البصمة بمكة والرياض

في إطار توجيهات الوزير آل الشيخ ومواكبة لرؤية 2030

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تفعيل العمل بالنظام الإلكتروني "البصمة"؛ لضبط الحضور والانصراف لمنسوبي فرعي الوزارة بمنطقتي الرياض، ومكة المكرمة، والمحافظات التابعة لهما، مع بداية شهر ربيع الأول الحالي 1440هـ.

جاء ذلك وفقاً لتوجيه أصدره الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لضبط آلية الحضور والانصراف الإلكتروني لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة في المرحلة الأولى، انطلاقًا لسعي الوزارة بمختلف فروعها لتحقيق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وتفعيل الأنظمة واللوائح التي تكفلها جودة الوظيفة العامة.

ويأتي التطبيق لرفع أداء الموظفين وتحقيق المصلحة العامة في الخدمات التي تقدمها الوزارة للجميع من خلال تطبيق آلية الحضور والانصراف الإلكتروني, وتقرر تفعيل العمل بالنظام الإلكتروني (البصمة) في مرحلته الأولى ليشمل منسوبي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وخمسة وثلاثين إدارة تابعة لها, ويستفيد منه ما يقارب (1000) موظف.

كما شمل التطبيق أيضاً فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وواحد وعشرين إدارة تابعة له، يستفيد منه ما يقارب (2000) موظف.