"فالكاو" و"الهلال".. هل ينضم اللاعب لـ "الزعيم" أم تواصل الصحف التركية أكاذيبها؟

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال وجود مفاوضات بين النادي واللاعب الكولومبي رادميل فالكاو عطفاً على ما أثير في الصحف التركية مؤخراً.

وكان خبر اقتراب اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو من نادي الهلال قد انتشر كالنار في الهشيم في الإعلام التركي قبل أن تكشف تلك المصادر عن عدم وجود تفاوض.

وكانت صحيفة "onzemondial" الفرنسية قد نشرت تقريراً كشفت فيه عن أن اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو لن يغادر تركيا وناديه الحالي جلطة سراي رغم الأنباء التي تحدثت عن ارتباط اسمه بكل من الهلال والسد القطري.

وكان الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس قد تحدث هو الآخر عن أنباء تفاوض الهلال مع فالكاو واقتراب اللاعب من الدوري السعودي حيث قال إنه يعتقد بنسبة كبيرة أن ما يثار بخصوص هذا الأمر لا يعدو كونه شائعة.