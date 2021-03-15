العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة جوية شمالي بغداد

5 صواريخ سقطت في قرية قريبة واثنان آخران بمنطقة خالية

أفادت مصادر أمنية عراقية، الاثنين، بسقوط 7 صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمالي العاصمة بغداد، فيما أكدت المعلومات أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر، حسب قناة العربية.

وتفصيلاً، كشفت المصادر أن 5 صواريخ سقطت في قرية بمحيط القاعدة، فيما سقط اثنان آخران في منطقة خالية داخل القاعدة دون أن يخلفا أية أضرار.

وأشارت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصدر أمني، أن صاروخين استهدافا محيط قاعدة بلد في صلاح الدين، مشيرة إلى أن القصف تم بصاروخي كاتيوشا مستهدفاً الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياجها، مؤكدة أن الهجوم لم يلحق أي أضرار مادية أو بشرية.

يذكر أنه في فبراير الماضي، أعلن الجيش العراقي استهداف قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد بـ 4 صواريخ، وأكدت مصادر أمنية حينها إصابة مقاول محلي لشركة ساليبورت الأميركية، المكلفة بصيانة طائرات إف - 16 العراقية.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات أميركية، فيما اتهمت واشنطن الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذها.

ولا تتسبب معظم الهجمات في سقوط ضحايا، إلا أنها تستهدف مناطق تستضيف قوات أميركية أو دبلوماسيين أو متعاقدين في المنطقة الخضراء.