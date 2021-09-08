انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يبشّر ويتوقّعها من 4 لـ 5 درجات

تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة على الرياض والقصيم والشمالية وحائل

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً نسبياً في الحرارة من ‏"4" لـ "5" درجات مئوية في نهاية هذا الاسبوع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام على مناطق: الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف وبعض مدن الشرقية.

وتابع: باقي المدن تبقى، كما هي، ‏مع رياح نشطة وغبار متفاوت "إلا أن يصرفها الله".