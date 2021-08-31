متوسطة إلى غزيرة.. "الأرصاد" ينبه من حالة ممطرة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.