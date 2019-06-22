"محاكمة لإيران تحت قبة البرلمان الفرنسي".. وثائق وتحذير وفضح محور "الحاء"

مؤتمر نظّمه نواب منددون بتصرفات طهران المزعزعة للأمن.. بين نقل أموال وخطر

طالب مجموعة من أعضاء البرلمان الفرنسي بوضع حد لما أسموها "تصرفات إيران المزعزعة لأمن واستقرار الخليج، من خلال محاولة الهيمنة على ممرات المياه وموارد النفط في محاولاتها لتقويض أمن المنطقة".



جاء ذلك خلال مؤتمر نظم في مقر البرلمان الفرنسي بحضور مجموعة من نواب اليمين واليسار، إضافة إلى عدد من الباحثين والمتخصصين في الشأن الإيراني وقضايا الإرهاب، وسياسيين ومهتمين.



ودعا النواب الفرنسيون الحكومة الفرنسية إلى ضرورة "التدخل لحماية المصالح الفرنسية في المنطقة، في ظل مواصلة طهران عبثها باليمن عبر دعم ميليشيات الحوثي ومدها بالمال والسلاح والعتاد، واستهداف السفن ومصافي النفط وإطلاق يد ميليشيات الحوثي وحزب الله"، وكذلك من خلال سعيها إلى "الهيمنة على الشرق الأوسط بالاعتماد على محورين؛ هما: التقارب مع النظام القطري الذي يدعم تنظيمات إرهابية في المنطقة، وكذلك دعم متمردي الحوثي في اليمن".



مزيد من الضغوط

وطالب النواب الفرنسيون حكومة بلادهم والاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على إيران لوقف عبثها بأمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أن التهديدات الإيرانية وتصريحات ساستها المستفزة، رغم أنها تبعث على القلق إقليمياً ودولياً، إلا أنها لا تعدو أن تكون دليلاً على محاولاتها الدائبة للتغطية على الأوضاع الداخلية الهشة، وذلك بالتدخل في الشؤون الخاصة لدول الجوار، وافتعال أزمات، وخلق خصوم وأعداء.



تحذير وتحرك فوري

وحذَّر النواب من من تكرار حوادث استهداف سفن ومواقف نفطية كما جرى قبالة ساحل الإمارات أو داخل المملكة العربية السعودية، أو في العراق، قائلين: إن "الحوادث إذا تكررت لن تكون انعكاساتها فقط على دول المنطقة، بل على جميع دول العالم؛ لأنها تعتمد على 40 في المئة من صادراتها النفطية على دول الخليج"، مؤكدين أن "ردود الفعل لا يجب أن تكون فردية، ولا بد أن تكون رسمية وفورية من جميع دول العالم".





المنعطف والدور

وأكد النواب الفرنسيون أن "استهداف ناقلتي نفط يمثل منعطفاً خطيراً في أمن النقل والتجارة عبر أهم ممر بحري للعالم؛ إذ يمر عبره ما بين 15 إلى 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والغاز المسال والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى أسواق العالم"، مضيفين: "يجب أن يكون هناك دور للمجتمع الدولي في حماية وضمان أمن الإمدادات للعالم".



ليس فى صالح إيران

ويرى النواب الفرنسيون، وفق بيان ختامي لمؤتمرهم الخاص حول إيران والتوتر في الخليج؛ أن "التصعيد لن يكون في مصلحة إيران بالدرجة الأولى؛ لأن المستفيد من التجارة من الخليج العربي هو الأسواق الواعدة في آسيا، وتشمل: الصين والهند واليابان وتايلاند والفلبين وغيرها، على عكس الولايات المتحدة الأميركية، التي انخفضت حاجتها إلى النفط، وبدأت تصدر، وهذا يعني استعداء المجتمع الدولي، وهو تطور لا يريد أي طرف أن يضع نفسه فيه".



وضعية خطيرة

وقال فرانسوا لونكل رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي: إن "الوضعية الحالية مع إيران مقلقة وخطيرة، رغم أن لا أحد يعلم حتى الآن مدى مسؤوليتها عن الهجمات التخريبية التي تعرضت لها السفن لعدم وجود أدلة قاطعة، لكن علينا الحد من خطورتها؛ لذلك نعمل بمعية دول معتدلة مثل المملكة العربية السعودية من أجل تكثيف الضغوط لتعود إيران إلى رشدها وتتراجع عن تصرفاتها وتحترم - رغم التراجع الأمريكي - التزاماتها بشأن برنامجها النووي".



وعن أسباب دخول إيران حرباً بالوكالة في اليمن، قال النائب الفرنسي: إن "النظام الإيراني يرغب في السيطرة على البحر الأحمر، والتحكم في مرور خمسة ملايين برميل نفط يومياً، وتهديد دول المنطقة"، لافتًا إلى استخدام النظام الإيراني لمراكب صغيرة في توصيل الأسلحة إلى متمردي الحوثي، من أجل الإفلات من الحصار الدولي الراهن".



محور "الحاء"

وخلال الندوة تناول الكلمة أيضًا مجموعة من الباحثين والأكاديميين الفرنسيين المتخصصين في الشأن الإيراني، بهدف تنوير نواب البرلمان الفرنسي، بشأن مخططات طهران المزعزعة لاستقرار الدول، بينهم فريديريك أنسيل رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الذي تناول بالدرس والتحليل الدعم الإيراني لما أسماه "المحور الثلاثي لحرف الحاء"، ويضم ثلاثة أقطاب هي: "الحوثيون، وحزب الله، وحماس" على حد قوله.



وقال: "إيران توظف الميليشيات الثلاث في تنفيذ أجندتها في المنطقة؛ لأنها تعلم جيدًا أنه ليس بإمكانها خوض الحرب بشكل مباشر، النظام الإيراني مكون من أشخاص محافظين ومتشددين، لكنهم يعلمون جيدًا موازين القوى؛ لذلك يكلفون من يطلق الصواريخ على المملكة العربية السعودية والتلويح بالتهديدات لكل من الإمارات والكويت، إذن استراتيجيتهم هي خلق قلاقل وتوترات من خلال تحريك بعض الميلشيات».



ونابع: "إيران تدعم وتمول حركة حماس لجعلها تنافس السلطة الفلسطينية وتحاول أخذ مكانتها كسلطة شرعية وحيدة رسمية ممثلة للشعب الفلسطيني، ضمن مخطط يهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مبالغ مالية كبيرة وفائضة تدخل لحركة حماس في غزة قادمة من إيران ومن قطر بشكل مستمر عبر طرق غير شرعية من خلال الأنفاق والبحر، تستخدم جلها في شراء أسلحة وحفر أنفاق وإغناء قياديي الحركة وعائلاتهم".





أكثر حزماً

وتحدث فريديريك أنسيل رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية عن دعم مالي يقدر بنحو 100 مليون دولار تقدمها طهران سنويًّا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشددًا على أن ما يحدث في المنطقة والدور الإيراني في زعزعة الاستقرار يتطلب موقفًا أكثر حزمًا من المجتمع الدولي تجاه طهران.



وبين إن حركة حماس تتلقى سبعين مليون دولار سنويًّا من طهران، بينما تبلغ حصة حركة الجهاد الإسلامي ثلاثين مليون دولار، والغالبية العظمى من هذه الأموال تذهب لتعزيز كل أجهزتها العسكرية ، بدلاً من مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة، متهمًا النظام الإيراني بتمويل الانقسام الفلسطيني والعمل على استمراره واستدامته، من خلال دفع الأموال لصالح حركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية.



نقل الأموال!

وبخصوص لبنان، قال الباحث والأكاديمي الفرنسي الشهير: إن إيران تدعم حزب الله، عبر أشكال عدة، أبرزها الدعم النقدي السنوي الذي يتدفق بوسائل مختلفة، أبسطها نقل الأموال النقدية من إيران إلى العراق فسوريا، ثم لبنان، وهي ذات الآلية التي تعتمدها إيران لنقل الأموال أيضاً إلى النظام السوري.



وقدر "أنسيل" قيمة الدعم المالي السنوي الإيراني لحزب الله بـمليار دولار، وهذه النفقات مستمرة منذ تأسس حزب الله في لبنان، مؤكدًا أن تمويل إيران لميليشيات حزب الله يدخل في إطار سياسة طهران “العدائية” تجاه الدولة اللبنانية.



الأدلة والوثائق

وبخصوص التدخل الإيراني في اليمن ، عدّد الباحث الفرنسي عدداً من "الأدلة والوثائق التي تكشف تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية الانقلابية بالأسلحة على مدار السنوات الماضية“، مؤكدًا أنه "منذ بداية الصراع في اليمن، والقوارب الإيرانية تنقل أعدادًا كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تستخدم ضد التحالف العربي".