انفجار شاحنة غاز عند موقعٍ للجمارك على الحدود الأفغانية الإيرانية

خلّف حريقًا هائلًا لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا

انفجرت شاحنة لنقل الغاز، اليوم (السبت)، عند موقع للجمارك في أفغانستان على الحدود الإيرانية؛ بحسب ما ذكر مسؤولون أفغان.

وبيّن المسؤولون أن عشرات المسؤولين يقيمون الضرر الناجم عن الحريق الهائل، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه أفاد متحدث باسم الجمارك الإيرانية في إقليم خراسان بشمال شرق البلاد، بأن الانفجار وقع وقت الظهيرة تقريباً عند موقع إسلام قلعة الجمركي الحدودي في أفغانستان.