شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العملية التعليمية ويزور مرافق المدارس

تابع تهيئة وصيانة المدارس والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وقف مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، على سير العمل في الميدان التعليمي بالعيص، وتفقد المشروعات المقامة ومستوى العمل بها، كما زار عدداً من المدارس، التقى فيها بالقيادات التعليمية بالقطاع والهيئة التعليمية، وتلمس احتياجات المدارس وما يحتاجه الميدان لدعم المسيرة التعليمية.

وبدأ مدير تعليم ينبع الزيارة بمتوسط وثانوية المثلث، تلاها ثانوية ابن الزبير ومتوسطة الإمام الطبري ومجمع القراصة، رافقه رئيس قسم الإدارة المدرسية حامد معلا النزاوي، وعدد من القيادات التعليمية.

وتجوّل "العطوي" على المرافق التعليمية في المدارس التي زارها، واطمأن على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لهم فصلًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق، كما تابع خلال زيارته الجهود المبذولة في استكمال التجهيزات المدرسية، وتهيئة وصيانة المدارس والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

والتقى "العطوي" بمشرفي مكتب تعليم العيص خلال زيارته، بحضور مدير المكتب علي بخيت الميلبي، وشاهد خطط متابعة وتنفيذ تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم، وتقويم الأداء المدرسي، ونتائج تحليل اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتقويم التحصيل الدراسي، مقدّمًا شكره وتقديره لكافة العاملين بالمكتب ومنسوبي المدارس، وأثنى على الجهود التي بُذلت من الجميع، والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح الفصل الدراسي الأول على كافة الأصعدة، والعودة الحضورية الآمنة للطلاب، سائلًا المولى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح.