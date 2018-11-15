سجل رقماً قياسياً.. ميناء جدة الإسلامي يستقبل 39 سفينة في آن واحد

منها 21 سفينة على الأرصفة و18 أخرى على الغاطس الداخلي

سجل ميناء جدة الإسلامي، رقماً قياسياً، باستقباله 39 سفينة في آن واحد من مختلفة الأشكال والأحجام والحمولات وطول الغاطس؛ منها 21 سفينة على الأرصفة، و18 سفينة على الغاطس الداخلي أو ما يسمى بـمنطقة المخطاف.

ومن بين السفن الراسية في الميناء: السفينة "RBJORDANA" التي يبلغ غاطسها 13.95 متراً وطولها 229 متراً وتحمل 73.623 طناً من الذرة الشامية، والسفينة "MA GEMINI" وطولها 364 متراً، وحمولتها 131.332 طناً، وهي تابعة للخط الملاحي "CMA CGM".

ويشكل استقبال الميناء لهذا العدد الكبير من السفن في آن واحد؛ تأكيداً على قدرته الاستيعابية وكفاءته التشغيلية لاستقبال أكبر وأكثر عدد من السفن؛ نظراً لتكامل بنيته التحتية وأرصفته التي تستقبل أكبر سفن الحاويات بالعالم بطول 400 متر، وبطاقة حمولة قصوى 19.800 حاوية قياسية، كما تأتي أيضاً نتيجة للإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مؤخراً؛ مما أسهم في تيسير الحركة وسرعة الإنجاز في فسح البضائع.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي مجهز بمعدات مناولة متطورة ومنظومة كبيرة من معدات الخدمات اللوجستية والتشغيلية الحديثة، إضافة إلى تكامل الخدمات الإلكترونية، وتوافر الساحات والمستودعات، وخدمات الدعم الفني، وخدمات التموين بالوقود والمياه للسفن القادمة والمغادرة والعابرة، وسرعة دوران السفن به.