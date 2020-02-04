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المنظمة أعلنت أنه لا يمثل وباءً عالميًا .. وكشفت عن عدد الإصابات

"الصحة العالمية": العلماء حددوا التسلسل الجيني لفيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن العلماء حددوا التسلسل الجيني لفيروس كورونا وأساليب تنقله.



وأوضحت المنظمة، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية" أن فيروس كورونا لا يمثل وباءً عالميًا.



وكشف تقرير إحصائي لمنظمة الصحة العالمية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا القاتل طبقًا لآخر تحديث عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 11821 بالصين فقط، بالإضافة إلى ظهور حالات إصابات بـ 23 دولة أخرى من دول العالم بفيروس كورونا.



وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن هناك 11821 حالة بالصين، 17 حالة إصابة باليابان، و12 حالة بكوريا الجنوبية، و6 حالات بفيتنام، و16 حالة بسنغافورة و12 حالة إصابة بأستراليا.



وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه ظهرت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا وحالة واحدة بكامبوديا وحالة إصابة بالفلبين و19 حالة إصابة بتايلاند وحالة إصابة بنيبال وحالة بسيرلانكا وحالة واحدة بالهند و7 حالات بالولايات المتحدة الأمريكية و4 حالات بكندا و6 حالات بفرنسا وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بفنلندا و7 حالات إصابة بألمانيا وحالتان بإيطاليا وحالتان بروسيا وحالة بإسبانيا وحالة إصابة بالسويد وحالتان بالمملكة المتحدة و4 حالات بالإمارات بإجمالى 11953 حالة إصابة بفيروس كورونا.



وتعمل شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية الطبية مع السلطات الصينية لمعرفة ما إذا كان أحد عقاقيرها يمكن أن يحارب أعراض فيروس كورونا الذي قضى على أكثر من 420 شخصًا في الصين حتى الآن.



يأتي ذلك في إطار مساعي شركات الأدوية العملاقة الرامية لإيجاد أحد العقاقير التي تختبرها حاليًا القادرة على أن تعالج أعراض الفيروس القاتل.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الاثنين، أن الشركة الأميركية أطلقت على العقار اسم "ريمسيفير"، مشيرة إلى أنه أظهر نجاحًا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس.



ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت الشركة إن هذا العقار استخدم في حالات الطوارئ إبان تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، لكن الدواء الجديد لم يتم ترخيصه رسميًا، ولم يحصل على الموافقة على استخدامه في علاج فيروس كورونا الجديد، من قبل أي منظمة صحية عالمية.