إبل سائبة تتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة الخامس بالجموم

توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .
وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .
وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.
دوريات المرور والشرطة باشرت الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات
توفي 4 أشخاص مساء اليوم في حادث سير على طريق حرة الضريبة التابعة لمحافظة الجموم بعد اصطدام مركبتهم بأحد الجمال السائبة فيما أُصيب شخص خامس إصابات بليغة .
وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة الجموم بلاغًا عن وقوع حادث سير قرابة الساعة 8 مساء اليوم .
وعند وصول الجهات للموقع اتضح وفاة أربعة أشخاص وإصابة الخامس بعد ارتطام مركبتهم بأحد الجمال السائبة وتمكنت الجهات الأمنية من معرفة مالكها وجارٍ استكمال التحقيقات في الحادث.