السبت المقبل .. انطلاق "هايكنج السعودية" بجبل شمنصير بالكامل

تهدف للتعرف على المناطق التاريخية ونشر ثقافة المشي ومحاربة الأمراض

تنطلق السبت المقبل، فعالية "هايكنج السعودية" تحت شعار "كلنا فداء للوطن" في محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرّمة، بموافقة إمارة المنطقة وتعاون محافظة الكامل وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرّمة، وفريق هايكنج السعودية.

وتهدف الفعالية للتعرف على المعالم الطبيعية والمشي لمسافات طويلة وتقديم خدمات تطوعية بزراعة أكثر من 50 شتلة في جبل شمنصير بمحافظة الكامل.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرّمة محمد العمري؛ أن الهيئة تقدم الدعم الكامل لمثل هذه الفعاليات النوعية التي تهدف إلى التعريف بالمناطق السياحية والطبيعية وتعريف المشاركين كافة من مختلف الأعمار بتلك المناطق التراثية من خلال منافسة رياضية، مشيداً بتكاتف أبناء المحافظة من مسؤولين ومنظمين على إنجاح الفعالية التي ستكون انطلاقة حقيقية، مشيراً إلى أن الفعالية تتخللها زيارات لأبرز المعالم السياحية داعياً الجميع للمشاركة.

وثمّن العمري؛ الموافقة الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير عبدالله بن بندر، ودعمهما مثل هذه الفعاليات وتشجيع جميع فئات المجتمع على المشاركة فيها.

من جهته، أوضح مدير "هايكنج السعودية" بمحافظة الكامل مهدي نفاع القرشي؛ قائلاً: إن الفعالية تهدف للتعرف على المناطق التاريخية ونشر ثقافة المشي ومحاربة الأمراض والتعرف على البيئة المحيطة ورفع الوعي الثقافي وتشجيع العمل الجماعي بين شباب المحافظة، مشيراً إلى أن الفعالية تُنظم في أحد أشهر الجبال التاريخية في محافظة الكامل جبل شمنصير، حيث يتميز بارتفاعه الذي يصل لنحو 1600م، واختلاف مناخه الذي يميل إلى الاعتدال صيفاً والبرودة شتاءً وبتنوع وثراء غطائه النباتي.

ويسلك المشاركون المسار التاريخي للجبل الذي كان طريقاً للجمال قديماً، والذي عكف فريق المبادرة على إعادته إلى سابق عهده بعد أن اندثر كثيرٌ من معالمه القديمة لجعله مساراً دائماً لهواة رياضة الهايكنج، وجعله وجهة سياحية ومعلماً من معالم المحافظة السياحية، حيث يبلغ طول المسار 6 كم صعوداً إلى قمة الجبل بدءاً من قرية نخب إحدى القرى التي تقع في أسفل الجبل، إضافة إلى مشاركة المتسابقين في نهاية المسابقة بزراعة أكثر من 50 شتلة في جبل شمنصير كمشاركة تطوعية من الجميع.

وفي ختام تصريحه أكّد العمري؛ أن الدعوة للمشاركة مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن؛ حيث من المهم على الجميع الوجود الساعة 3 عصر الجمعة 15 ربيع الأول في قصر الكامل بمحافظة الكامل للتسجيل، وكذلك المشاركة في جولة سياحية في المحافظة، ثم حضور حفل التكريم بعد صلاة العشاء، ومن ثم المبيت في المكان المحدّد ومن ثم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر والإفطار، ومن ثم انطلاق المشاركين في الساعة 6 صباحاً في الصعود على المسار إلى قمة جبل شمنصير, مؤكداً شكره وتقديره لمحافظ الكامل عايد المدرع؛ على جهوده والجهات الحكومية في المحافظة كافة وما قاموا به مع فريق عمل الهايكنج من توفير الاستعدادات اللازمة كافة من خدمات صحية وغذائية ومعلومات وخدمات لوجستية لجميع المشاركين.