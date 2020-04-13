لبنان.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والعدد الإجمالي يصل إلى 632

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 632.
وذكرت الوزارة أن العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بلغ منذ 21 فبراير حتى اليوم، 632، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ أمس، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات من 21 فبراير حتى اليوم، استقر عند 20 حالة.
وكان الجيش اللبناني، قد أعلن أنه سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين المتضرّرين من تفشي فيروس كورونا في البلاد.لبنان فيروس كورونا الجديد
لم تسجل أي وفيات أمس وعدد الحالات يستقر عند الرقم 20
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 632.
وذكرت الوزارة أن العدد التراكمي للمصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بلغ منذ 21 فبراير حتى اليوم، 632، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة منذ أمس، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات من 21 فبراير حتى اليوم، استقر عند 20 حالة.
وكان الجيش اللبناني، قد أعلن أنه سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين المتضرّرين من تفشي فيروس كورونا في البلاد.