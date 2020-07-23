الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي

ووري جثمانها الثرى اليوم في الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.