الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن جلوي

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ووري جثمانها الثرى اليوم في الرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ مضاوي بنت عبدالله بن محمد بن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.