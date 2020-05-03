بجامعة الملك خالد.. منصة KKUx تمنح أكثر من 60 ألف مؤهل

أكثر من مليوني زيارة خلال فترة إطلاق مبادرة "تعلَّم أكثر"

استقبلت منصة KKUx بجامعة الملك خالد أكثر من مليوني زيارة، خلال فترة إطلاق مبادرة "تعلَّم أكثر" التي نفذتها المنصة خلال الشهر إبريل المنصرم، والتي هدفت إلى إتاحة جميع مهارات المنصة للجميع للتدريب والتأهيل والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة مجانًا.

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن هذه الخطوة أتت استشعارًا للمسؤولية المجتمعية المنوطة بجامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي ومنصة KKUx في هذه الفترة الاستثنائية، وذلك لتشجيع وتحفيز جميع أفراد المجتمع على التعلم واستثمار أوقات مفيدة في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي، حيث تتيح المبادرة التعلم للجميع بشكل مجاني وبشهادات معتمدة من الجامعة.

وأبان الحديثي أن المبادرة قدمت 25 مهارة نوعية من خلال 27 مدربًا وخبيرًا من مؤسسات تعليمية وتدريبية متعددة، وسجل فيها أكثر من 75 ألفًا، بينما استفاد منها أكثر من 51 ألف متدرب من 26 دولة، وحصل أكثر من 60 ألف على مؤهل تدريبي، فيما بلغ عدد تذاكر الدعم 3951.

يذكر أن المنصة تقدم مقررات مهارية مثل التفكير التصميمي، وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ولغة البايثون، وأساسيات اللغة الصينية، وغيرها، وجميعها تتم من خلال التدريب الإلكتروني بشهادات معتمدة.