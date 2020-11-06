في جولة "لنلهم العالم بقمتنا".. الباطن يواصل صحوته ويهزم أبها بثلاثية

نجح فريق الباطن من تحقيق فوز كبير على نظيره فريق أبها بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن لحساب منافسات الجولة الرابعة جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الباطن رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثامن مؤقتاً بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط بالمركز الثاني عشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب وقلة الهجمات الخطيرة على المرميين.

وتمكن فريق الباطن من حسم نتيجة اللقاء في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية افتتحها النجم الهولندي يوسف الجبلي بالدقيقة 81 قبل أن يعزز فابيو أبرو النتيجة بالهدف الثاني بعد 5 دقائق وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وبالتحديد عند الدقيقة 95 عاد نجم المباراة يوسف الجبلي لتدوين الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له .