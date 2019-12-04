خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور اجتماع مجلس التعاون

عبر رسالة خطّية سلمها له "الزياني"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم في مسقط.