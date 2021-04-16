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شملت أجزاء من المدينة والمحافظات وارتوت على إثرها الأرض

هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها؛ وارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.