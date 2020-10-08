"الجاسر": برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه يوفر وظائف مستدامة

عقب توقيع مذكرة لإطلاقه مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعرب وزير النقل صالح الجاسر عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لإطلاق برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه.

وأشار "الجاسر" في تغريدة له اليوم عبر حسابه في تويتر إلى أن البرنامج سيسهم في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات.