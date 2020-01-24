رعب "كورونا".. تحذيرات من محاكاة مرض "إكس" القاتل

الصين فرضت الحجر الصحي على ملايين الأفراد في 3 مدن

أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا، الذي اكتُشف في مدينة ووهان الصينية مع ظهور حالات في اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، يطابق معالم مرض "إكس" الغامض.

وفرضت الصين الحجر الصحي على ملايين الأفراد في ثلاث مدن واقعة في مركز تفشي المرض، الذي أودى بحياة 18 فردًا وأصاب أكثر من 630 شخصًا. وتعمل السلطات في جميع أنحاء العالم بشكل يائس لمنع وقوع وباء عالمي.

ويسعى المسؤولون الصحيون بنشاط لتسريع عملية تطوير علاج فعال للمرض الناشئ، بالإضافة إلى أمراض أخرى مماثلة.

وعقدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لجنة طوارئ حول المرض، بمقرها في جنيف.

ويجتمع خبراء المنظمة مرة أخرى اليوم، وحذروا من أن يصبح الفيروس حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.

ووفق موقع "إكسبريس"، قال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: من الممارسات الشائعة أن يسمى أحد الأمراض الناشئة، مثل فيروس كورونا الجديد الذي حُدّد مؤخرًا، المرض "إكس".

وأضاف: تعامل علماء الأوبئة مع المرض "إكس" في الماضي، وتعلموا من تجربتهم السابقة لتحسين وتعزيز طرق الكشف ومراقبة مسببات الأمراض غير المعروفة.

وأردف: هوية المرض "إكس" تتطور باستمرار، وتمثل اسم المسبب الذي يمكن أن يُحدث وباء دوليًا خطيرًا.

وقد انتشر فيروس كورونا الجديد إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وفيتنام وتايلاند وتايوان. وتجري الآن إجراءات الفحص في خمسة مطارات أمريكية، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، لمراقبة الوافدين من ووهان الصينية.

من ناحيته، حذر البروفيسور يورغين هاس، رئيس قسم طب العدوى في جامعة إدنبرة، من احتمال أن تكون هناك "حالات أخرى كثيرة" لفيروس كورونا المشتبه به في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعد خضوع 4 أشخاص لاختبارات في إسكتلندا.