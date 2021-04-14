فساتين وكماليات لليلة الزواج مجانًا بتيماء.. وهكذا يمكن لكل عروس الاستفادة منها

الحملة تسلط الضوء على أهمية التقليل من الهدر المالي المصاحب لمناسبات الأعراس

شارك فريق تطوعي تعليم تبوك بمحافظة تيماء وفريق لأمتنا نحيا التطوعي في حملة (خلي فستانك علينا)، والتي تهدف إلى إدخال الفرح والسرور لقلب كل عروس لا تستطيع توفير مستلزمات ليلة الزواج، حيث تم تجميع 26 فستانًا.

كما تهدف الحملة إلى إعارة فستانين أفراح وكماليات ليلة العرس لمن ترغب ومن ثم إعادته بعد الاستخدام مجانًا من دون مقابل مالي، وتوفير فساتين ملكة وشبكة لكل من يرغب في المحافظة مجانًا.

وتسلط الحملة الضوء على أهمية التقليل من الهدر المالي المصاحب لمناسبات الأعراس في المحافظة.

وتعمل الحملة التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 21 / 8 / 1442إلى 30 / 11 / 1442هـ بمبنى جمعية البر والخدمات الاجتماعية بتيماء بالفرع النسوي بمشاركة 16 متطوعة، على استقبال وجمع أكبر عدد ممكن من فساتين الأفراح من المتبرعات وتهيئة القاعة الخاصة بالعرض وإعداد الديكور الخاص بها وعرض الفساتين بشكل مناسب وتسليم واستلام الفساتين.

كما يتم تنسيق العمل بشكل متكامل من قِبل متطوعات تعليم تبوك - بمحافظة تيماء بالتعاون مع فريق لأمتنا نحيا التطوعي.