أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذر

دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر

انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.

ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.

مرور الباحة

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 06:37 PM

دعا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر

أمطار على محافظة المندق بالباحة والمرور ينتشر ويحذر

أحمد العبدالله

الباحة

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انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في عدد من المراكز، وكثفت تواجدها في مركز بالخزمر التابع لمحافظة المندق، والذي يشهد أمطارًا متوسطة في هذه اللحظات.

ودعت إدارة مرور الباحة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية.

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