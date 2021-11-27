واشنطن ترحب باعتزام أستراليا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

أكّدت أنه تنظيم يهدّد المجتمع الدولي ويقوّض سيادة الدولة اللبنانية

رحّبت الولايات المتحدة بتوجّه أستراليا نحو تصنيف "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نرحب بنية أستراليا إعلان حزب الله بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي، إذ يمثل إلغاء التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية خطوة حاسمة إلى الأمام".

وأضاف: "حزب الله هو منظمة إرهابية خطيرة تهدّد سلامة المجتمع الدولي وتقوّض سيادة الدولة اللبنانية".

وتابع "برايس": "تشكّل القدرات القوية التي تتمتع بها هذه المنظمة شبه العسكرية والإرهابية وآليتها الدعائية وشبكاتها المالية الفاسدة عقبات رئيسة أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم".

وأوضح المتحدث أن هذا الإجراء خطوة مهمة نحو مواجهة قدرة حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها.

وكانت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز؛ قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الأسترالية تعتزم تصنيف حزب الله "بالكامل" منظمة إرهابية.