الدمام.. ضَبْط مواطن بحوزته 57.5 جرام من الميث إمفيتامين "الشبو المخدر"

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى جهة الاختصاص

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت أمس الثلاثاء عن تمكُّن دوريات الأمن بالدمام من ضبط 57.5 جرام من مادة الميث إمفيتامين "الشبو المخدر" بحوزة مواطن؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.

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05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 12:56 AM

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل إلى جهة الاختصاص

الدمام.. ضَبْط مواطن بحوزته 57.5 جرام من الميث إمفيتامين "الشبو المخدر"

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج المخدرات وتعقُّب مرتكبيها أسفرت أمس الثلاثاء عن تمكُّن دوريات الأمن بالدمام من ضبط 57.5 جرام من مادة الميث إمفيتامين "الشبو المخدر" بحوزة مواطن؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.

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