"التحالف": الدفاع الجوي السعودي يعترض مسيرة "ثانية" أطلقت باتجاه خميس مشيط

أكد: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات والمحاولات العبثية

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط.



وأضافت قيادة قوات التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات والمحاولات العبثية".