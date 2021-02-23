عكس السير لتفادي مطب.. ضبط قائد المركبة المتهور بدومة الجندل

تفاعلاً من "المرور السعودي" عقب فيديو رصد الواقعة ونشر عبر تويتر

تفاعلت إدارة المرور السعودي مع تغريدة على تويتر، حول صاحب مركبة متهور بدومة الجندل يفحط ويعكس الاتجاه لتفادي التهدئة على أحد المطبات.

وأفاد الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، بأنه تمّ القبض على قائد المركبة المتهور، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، شاكراً الاهتمام والحرص على تطبيق الأنظمة المرورية.

ونشر الحساب صورة للمركبة وهي مصادرة لنقلها إلى الجهة المختصة.