شاهد من مصر.. إمام مسجد يطلق ساقيه للريح هربًا من الشرطة.. فماذا فعل؟

كان يرتدي العباءة والعمامة ويجري بشكل سريع والمصلون من خلفه

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، بمصر صباح اليوم، مقطع فيديو يوثق هروب إمام مسجد، بعد مداهمة الشرطة لمسجد كان يؤم به المصلين في صلاة العيد؛ في مخالفة لقرار حظر التجمعات.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي صُوّر في مدينة نبروه التابعة لمحافظة المنصورة شمالي مصر، إمام المسجد وهو يرتدي العباءة والعمامة ويجري بشكل سريع هربًا هو والمصلون فور وصول الشرطة.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية، قررت إغلاق ساحات كانت مخصصة سابقًا لأداء صلاة العيد؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتخصيص بعض المساجد الكبرى للتكبير وصلاة العاملين فيها فقط.

ووفق "سبوتنك عربي" يفتقد المسلمون في جميع الدول التي حل فيها "كورونا" للشعائر الخاصة بعيد الفطر، ورغم تشابهها إلا أن بعض المجتمعات لها خصوصياتها وعاداتها، والتي سيرغم الجميع على عدم إقامتها بعد تشديد إجراءات الحظر في معظم الدول الإسلامية خلال أسبوع العيد على وجه الخصوص؛ فيما يعيش العالم ذات الإجراءات الاحترازية والحجر الكلي والجزئي.