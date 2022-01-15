من اليوم حتى صباح الغد.. الحصيني يتوقعها 24 ساعة ماطرة بالرياض ومواقع عدة

قال: من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق عدة ورياح متفاوتة السرعة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم حتى صباح الغد، أمطاراً من خفيفة لغزيرة وحبات برد بمواقع عدة .

وقال الحصيني: حسب نماذج الطقس، متوقع خلال الـ "24" ساعة القادمة -إن شاء الله- من اليوم السبت حتى صباح الأحد، أمطارٌ من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والباحة وعسير وقطر والبحرين والإمارات وشرق حائل، وبين الوجه وأملج، ورياح متفاوتة السرعة .

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، الباحة، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وأجزاء من غرب المملكة وشرق ووسط المملكة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية، الجوف، وسواحل المنطقة الشرقية.