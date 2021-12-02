"الهلال" يحتل المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية للمشاركين في كأس العالم للأندية

يحتل نادي الهلال المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية ضمن الفرق التي تأهلت بالفعل للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات .
وتبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال نحو 61 مليون يورو فيما يأتي فريق تشيلسي كأعلى قيمة سوقية في البطولة بقيمة 891 مليون يورو .
المركز الثاني يأتي بالميراس البرازيلي بقيمة 143 مليون يورو ثم مونتيري المكسيكي ثالثاً بقيمة 89 مليون يورو .
المركز الرابع يأتي الهلال بقيمة 61 مليون يورو وخامساً يأتي الأهلي المصري بقيمة 29 مليون يورو ثم الجزيرة الإماراتي سادساً بقيمة 19 مليون يورو وفي المركز السابع أوكلاند بقيمة 4 مليون يورو.
يحتل نادي الهلال المركز الرابع كأعلى قيمة سوقية ضمن الفرق التي تأهلت بالفعل للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات .
وتبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال نحو 61 مليون يورو فيما يأتي فريق تشيلسي كأعلى قيمة سوقية في البطولة بقيمة 891 مليون يورو .
المركز الثاني يأتي بالميراس البرازيلي بقيمة 143 مليون يورو ثم مونتيري المكسيكي ثالثاً بقيمة 89 مليون يورو .
المركز الرابع يأتي الهلال بقيمة 61 مليون يورو وخامساً يأتي الأهلي المصري بقيمة 29 مليون يورو ثم الجزيرة الإماراتي سادساً بقيمة 19 مليون يورو وفي المركز السابع أوكلاند بقيمة 4 مليون يورو.