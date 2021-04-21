"الشؤون الإسلامية" تباشر برنامج تفطير الصائمين في مُدن باكستانية

تقديم 400 سلة غذائية لـ4000 مستفيد وفق البروتوكولات الصحية

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين شهر رمضان لعام 1442هـ، في عدد من المدن الباكستانية من خلال توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية وفق الإجراءات الاحترازية.

ويتم التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب المواقع لهم، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد تم توزيع 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 10.400 كيلو واستفاد منها 4 آلاف مستفيد بالمنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد وضواحيها، ومدينة روالبندي، ومدينة جكري، ومدينة علي بور.

وقد أشاد عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تلمّس حاجات المسلمين في الشهر الكريم ومد يد العون والمساعدة كل عام.

وأكدوا أن برنامج التفطير لمسة وفاء ومحبة تعمق وشائج الأخوة الإسلامية من مملكة الانسانية والعطاء.