"الجوازات" تتيح خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً

في إطار تنفيذ خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها أتاحت من خلال المنصة الإلكترونية "أبشر"، خدمة "الرسائل والطلبات" لجميع المستفيدين من خدماتها.

ويمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال القيام بالدخول إلى حسابه في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من "خدماتي"، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، اختيار قطاع "المديرية العامة للجوازات"، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة "هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات"، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على "إرسال".

وقالت "الجوازات": إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

ودعت "الجوازات" جميع المواطنين والمقيمين، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم عديداً من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.