"قطان " يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية الكاميرون

ناقش عبر اتصال هاتفي أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الكاميرون لوجين مبيلا مبيلا.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.