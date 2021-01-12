أمير منطقة تبوك يدشن مشاريع تنموية بتيماء بإجمالي 700 مليون ريال

سلم عدداً من الوحدات السكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم بمحافظة تيماء؛ مشاريع تنموية وخدمية جديدة، كما وضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشركة المياه الوطنية، بقيمة إجمالية تقارب الـ 700 مليون ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المشاريع محافظ تيماء سعد بن نايف السديري؛ حيث بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم دشن أمير تبوك مشروعات بلدية محافظة تيماء، وشاهد والجميع عرضًا مرئيًّا خاصًّا بتلك المشاريع التي شملت تدشين أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت الـ96 مليون ريال.

ومن بين هذه المشاريع: مشاريع في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ 50 مليون ريال، والسفلتة والإنارة والأرصفة بأكثر من 27 مليون ريال، ومشاريع في التحسين والتجميل بلغ إجمالي ما يقارب الستة ملايين ريال، في حين بلغت تكلفة مشاريع المباني والمرافق البلدية أكثر من 12 مليون ريال، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ68 مليون ريال.

بعد ذلك دشن أمير تبوك مشاريع شركة المياه الوطنية بالمحافظة، والتي شملت إدخال حي الرحمانية وحي الشفاء في خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي، بأطوال تجاوزت السبعة كم، كما وضع حجر الأساس لإنشاء شبكات مياه الشرب وخزانات للقرى والمراكز التابعة بتكلفة 8 ملايين ريال؛ حيث سيتم من خلال هذا المشروع تنفيذ 48.3 كم من الشبكات واستكمال أعمال مدنية وميكانيكية، والذي سيخدم (5) قرى بالشبكات وعدد (9) قرى استكمال أعمال.

كما اطلع على المشاريع الجاري تنفيذها التي بلغ عددها (11) مشروعًا بتكلفة مالية وصلت إلى مائة وأربعة وعشرين مليونًا، منها أربعة مشاريع للمياه بتكلفة 21 مليونًا، ومشروعان لمياه الصرف الصحي بتكلفة قاربت الـ50 مليون ريال، ومشاريع أخرى تحت التنفيذ تجاوزت قيمتها 52 مليون ريال ولعدد (5) مشاريع.

وفيما يخص وزارة الإسكان دشن أمير تبوك مشروعي "إسكان وأراضي تيماء المطورة" التي تتربع على مساحة تناهز الستمائة وواحدًا وأربعين ألف متر مربع وتضم 388 فلة، و376 أرضًا مطورة، وجامعين يتسع كل جامع منهما لألف وخمسمائة مصل، وثلاث حدائق وأراض لإقامة المدارس بها، بقيمة إجمالية تتجاوز الأربعمائة مليون ريال.

بعدها قام أمير تبوك بتسليم عدد من مستفيدي "الإسكان التنموي" وحداتهم السكنية.

وقال أمير تبوك: "هذا يوم خير والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء تيماء، وهذا الخير والعطاء مستمر في كل الأحوال، فبرغم ما يعيشه العالم من ظروف غير طبيعية نجد بلادنا - ولله الحمد - مستمرة في مشاريعها، فبالأمس تم توقيع العديد من المشاريع في مدينة تبوك، واليوم في محافظة تيماء، والقادم أكثر".

وأضاف: "نشكر الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم أصحاب المعالي الوزراء المختصين، وأخص بالذكر منهم وزير الإسكان الذي أصبح جهده واضحًا للعيان، فالناس ترى المنتج وتستخدمه - ولله الحمد - وهذا المشروع الذي في تيماء يعتبر مثالاً لذلك"، متمنيًا في الختام التوفيق للجميع.