تجاوبًا مع خطوة القيادة.. stc تتبرع لـ"إحسان" بـ 10 ملايين ريال

مع مواصلة دعمها عبر برنامج "التمكين" الذي يقدِّم حِزَمًا وحلولاً تقنية

تفاعلت مجموعةstc مع تبرُّع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لمنصة "إحسان" ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري التي انطلقت أمس الجمعة؛ إذ قدَّمت تبرعًا ماليًّا مقداره 10 ملايين ريال.

يأتي هذا بالإضافة لدعم ومساهمة stc في تشغيل وتوفير مركز الاتصال في منصة إحسان عبر فريق مخصص للرد على ما يقارب 900 مكالمة يوميًّا، فضلاً عن إرسال رسائل نصية للتعريف بالمنصة وأهدافها، في إطار تبني الشركة مساهمات مستديمة الأثر، وضمن جهودها لتسخير إمكاناتها الرقمية لتمكين القطاع غير الربحي، والشراكة في المنصة تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

وتساهم stc بأحد أهم برامجها الداعمة للقطاع غير الربحي ممثلاً ببرنامج "التمكين التقني"، الذي يحتوي على حِزَم متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة الممكِّنة للقطاع غير الربحي، التي تدعم الجهات المنتمية للقطاع في رفع كفاءة الأداء وجودة الأعمال المؤسساتية والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق الهدف من تسخير التقنية لدعم وتعزيز المساهمة المجتمعية.

ويستهدف البرنامج تمكين منظمات القطاع غير الربحي تقنيًّا، وذلك من خلال توفير مجموعة من الحلول والمنصات المتعددة. وتُقدَّر قيمة الدعم الإجمالي لجميع هذه الحلول والمنصات بـ10 ملايين ريال.

وبذلك يكون ما قدمته مجموعة stc 20 مليون ريال ما بين دعم مالي مباشر، وأيضًا دعم تقني للمنصة؛ كون الشراكة مع منصة "إحسان" منسجمة مع استراتيجية stc الخاصة بالاستدامة التي تركز على تبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة، وتعظيم الأثر بالمساهمات التنموية، وتمكين المجتمعات التي تعمل بها المجموعة تقنيًّا ورقميًّا.