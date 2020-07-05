"الزهراني" يحصد الدكتوراه في تقنيات التعليم

حصل بندر بن فيصل الزهراني أحد منسوبي تعليم الرياض على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - تقنيات التعليم - من جامعة بليموث البريطانية.

وكانت رسالة الدكتوراه قد جاءت تحت عنوان "فاعلية التصويت الإلكتروني على منصات التعليم الإلكترونية وفي التعليم المتزامن وأثره على تطور التعلم".

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05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 10:08 PM

"الزهراني" يحصد الدكتوراه في تقنيات التعليم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل بندر بن فيصل الزهراني أحد منسوبي تعليم الرياض على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - تقنيات التعليم - من جامعة بليموث البريطانية.

وكانت رسالة الدكتوراه قد جاءت تحت عنوان "فاعلية التصويت الإلكتروني على منصات التعليم الإلكترونية وفي التعليم المتزامن وأثره على تطور التعلم".

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