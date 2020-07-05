"الزهراني" يحصد الدكتوراه في تقنيات التعليم

حصل بندر بن فيصل الزهراني أحد منسوبي تعليم الرياض على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - تقنيات التعليم - من جامعة بليموث البريطانية.
وكانت رسالة الدكتوراه قد جاءت تحت عنوان "فاعلية التصويت الإلكتروني على منصات التعليم الإلكترونية وفي التعليم المتزامن وأثره على تطور التعلم".
حصل بندر بن فيصل الزهراني أحد منسوبي تعليم الرياض على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، في تخصص - تقنيات التعليم - من جامعة بليموث البريطانية.
وكانت رسالة الدكتوراه قد جاءت تحت عنوان "فاعلية التصويت الإلكتروني على منصات التعليم الإلكترونية وفي التعليم المتزامن وأثره على تطور التعلم".