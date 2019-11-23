"سبق" من أبرز الشركاء.. "سناب شات" تحتفل بـ 3 أعوام على افتتاح مكتبها بالشرق الأوسط

أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة كمعدل يومي.. و 72 ثانية مدة المشاهدة

انطلقت قناة "سبق" على منصة "سنابشات ديسكفري"، في يوم 21 نوفمبر 2018، وبعد مرور عام على هذا الحدث يتجلى التطور اللافت على مستوى جودة المحتوى وتنوع مضامينه الجاذبة للجماهير.

وقد ترجمت الأرقام هذا النجاح حيث بلغ المعدل اليومي أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة)، و(72 ثانية مدة مشاهدة) كأعلى معدل مستمر بوتيرة متصاعدة بين مثيلاتها من القنوات في المنطقة.



وكانت "سناب شات" قد احتفلت يوم الخميس الماضي في دبي بالذكرى الثالثة لافتتاح مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، وإطلاقها خدمة ديسكفري في المنطقة، بحضور شركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في تحقيق 250 مليون دقيقة مشاهدة كمعدل يومي والوصول إلى 90% من الفئة العمرية المستهدفة (14-34 سنة) .

وقال حسين الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة الاتجاه الرقمي TREND أحد شركاء سناب شات وصانعة محتوى "سبق ديسكفري": الشركة سخرت كافة إمكانياتها وكوادرها الفنية لتقديم المحتوى الإعلامي الجاذب والمناسب لكافة شرائح المستهدفة.

وأضاف: الشركة تتبع أحدث الأساليب في تحرير وتصميم وإخراج القصص الإخبارية والموضوعات التي تحظى بمتابعة الجمهور سواء في قناة "سبق" أو القنوات الأخرى مثل سناب سعودي و (UP TO DATE) قناة فيصل السيف المهتم بالتقنية وغيرها من القنوات.