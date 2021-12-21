هذه الدول "عالية المخاطر" تضم 90% من إصابات "المتحور" ووقاية: "لا تسافروا إليها"

منع الأنشطة الاجتماعية وتأجيل فعاليات

كشف عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية"، عن أماكن تمركز متحور أوميكرون الجديد في العالم، ونصح الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة.

وأكد "القويزاني" أن أوروبا هي مركز المتحور الآن؛ حيث تضم 90% من عدد الإصابات؛ مما يعني أنها عالية المخاطر نظرًا لما تشهده بلدانها من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض "كوفيد-19"؛ مما دفع هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والاحتفالية.

وتضم قائمة الدول عالية المخاطر: (الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، والدانمارك، والنمسا، واليونان، وإسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، واليونان)، وهناك دول خارج النطاق الأوروبي تُصَنف بعالية المخاطر.

وبحسب المفوضية الأوروبية، قد يصبح "أوميكرون" المتحور المهيمن بحلول منتصف يناير 2022 في الاتحاد الأوروبي فيما لُقح 67% فقط من السكان بشكل كامل.